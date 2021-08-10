Жительницу Башкирии, которая выгнала сына на балкон, оштрафовали

Напомним, ещё в феврале горожанка решила проучить своего маленького сына за мелкую шалость. Она выгнала ребёнка на балкон в лёгкой одежде и не спешила впускать замёрзшего сына домой. Малыша заметили соседи. Они и вызвали полицию.

Женщину признали виновной в оставлении в опасности лица, заведомо находящегося в беспомощном положении. Её обязали выплатить штраф в размере 8 тысяч рублей, но нерадивая мать не торопилась выполнять требование суда. Оказалось, женщина не выплатила ещё один штраф по статье «Побои». Тогда суд взыскал с должницы штраф в виде 13 тысяч рублей и назначил ей обязательные работы сроком на 20 часов.