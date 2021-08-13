В районной больнице Башкирии появился цифровой рентгеновский диагностический комплекс

Пациенты всех возрастов смогут пройти весь спектр рентген-обследований в Балтачевском районе. В том числе с ограниченной подвижностью или травмой. Центральная больница получила финансирование по нацпроекту «Здравоохранение».

Почти 4 млн рублей выделено на ремонт и закупку новой техники в кабинет лучевой диагностики. Диагностический комплекс позволит выявлять опасные болезни на ранней стадии. Кроме того, с помощью новых аппаратов смогут проводить более качественное обследование при минимальной лучевой нагрузке как на сотрудников, так и на пациентов.