Стали известны подробности нападения дебошира с ножом на полицейских в Уфе

Сегодня, 13 августа, в Уфе неизвестный с ножом бросался на прохожих, а после пытался порезать и полицейских.

Мужчина с ножом и небольшой гирей сначала повредил припаркованную машину «Киа». Уфимец был весь в крови и с трудом отдавал отчёт своим действия. После этого он повредил ещё одну машину и начал бросаться на прохожих.

Уфимцы вызвали полицейских, которые попытались остановить дебошира мирным путём, но мужчина совершил повторную попытку нападения. Тогда один из сотрудников произвёл предупредительный выстрел в воздух, но это лишь сильнее разозлило хулигана. Полицейский выстрелил в сторону уфимца – пуля попала в живот.

Сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую помощь. Дебошир госпитализирован. Сейчас проводится проверка произошедшего.