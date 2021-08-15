В Башкирии за выходные задержали 156 пьяных водителей

156 водителей лишились прав за минувшие выходные за езду в нетрезвом виде. Десятки человек попались подшофе повторно. Пьют так, что порой не замечают КАМАЗ на пути.
Так, на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка Мишкинского района водитель "десятки" допустил наезд на стоящий на обочине большегруз. Медицинское освидетельствование показало одну целую промилле алкоголя в крови. Известно, что водитель ранее был лишен водительского удостоверение за аналогичное преступление. Два года назад права вернули, но, как выяснилось, ненадолго. В Туймазинском районе был остановлен 33-летний водитель ВАЗ седьмой модели, который решил, что лишение прав – не преграда езде за рулем. Вероятно, для смелости еще и залил в себя горячительное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Досадно, что все чаще инспекторам начали попадаться пьяные женщины за рулем. Во время профилактических мероприятий на территории Уфимского района в селе Михайловка был остановлен Daewoo Nexia под управлением местной жительницы. Пройдя медицинское освидетельствование, у нее было установлено состояние опьянение. Прибор показал 0.6 промилле. Инспекторы до сих пор недоумевают: как мог передвигаться на своем тракторе «Беларусь» житель поселка Ягодный Иглинского района. Мужчина был настолько пьян, что едва пояснил свой поступок. Алкотестер показал 1,6 промилле.