В Башкирии за выходные задержали 156 пьяных водителей

156 водителей лишились прав за минувшие выходные за езду в нетрезвом виде. Десятки человек попались подшофе повторно. Пьют так, что порой не замечают КАМАЗ на пути.

Так, на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка Мишкинского района водитель "десятки" допустил наезд на стоящий на обочине большегруз. Медицинское освидетельствование показало одну целую промилле алкоголя в крови. Известно, что водитель ранее был лишен водительского удостоверение за аналогичное преступление. Два года назад права вернули, но, как выяснилось, ненадолго. В Туймазинском районе был остановлен 33-летний водитель ВАЗ седьмой модели, который решил, что лишение прав – не преграда езде за рулем. Вероятно, для смелости еще и залил в себя горячительное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.