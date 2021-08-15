В Башкирии установлен антирекорд по смертности от коронавируса

В Башкирии новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса. Только за последние сутки от COVID-19 скончались 12 человек. По данным Минздрава, такого еще не было. Десятки людей в тяжелом состоянии, причем впервые под аппаратами ИВЛ из-за ковида оказались несовершеннолетние.

Увы, болезнь все чаще поражает молодых. Причина, по словам специалистов, в новом дельта-штамме, с которым связано почти 90% всех инфицирование. Он быстрее, агрессивнее и более непредсказуем. Победить его можно только массовой вакцинацией, уверяют врачи. К слову, некоторые предприятия республики в открытую уже начали ставить условия при приеме новых сотрудников: нет прививки – нет работы.

Когда легкие не в состоянии самостоятельно сделать даже малейший вдох, врачи пытаются их перезапустить. Даже с помощью вот такого массажа. Впрочем, не надолго. Тяжелобольные пациенты задыхаются подобно рыбе, оказавшейся на суше.

Люди с высокой степенью поражения легких порой даже не в состоянии самостоятельно принимать пищу. Кормят их медики, постоянно контролируя данные на мониторе. Отрывать такого пациента от аппарата ИВЛ надолго нельзя.

Ковид-госпитали в республике заполнены более чем на 90 процентов. На недели смертность, по данным Минздрава, достигла максимального количества – умерло 67 человек. Как говорят врачи, почти все пациенты были вакцинированы, в основном это пожилые люди. В зрелом возрасте течение болезни проходит тяжелее из-за сопутствующих болячек.

Самому юному пациенту в Сибайском ковид-госпитале всего десять месяцев. Впервые в Башкортостане под аппаратами ИВЛ оказались четверо несовершенных. Быстрый, заразный, атакующий молодых – коронавирус стал агрессивнее. Около 90% всех случаев связано с индийским дельта-штаммом. Специалисты сравнивают скорость его распространения с ветрянкой.

На сегодня полностью вакцинировались от коронавируса почти 850 тысяч человек при необходимой цифре в 2,5 раза больше. Лидером является Уфа, где привились около 70 процентов подлежащих вакцинации жителей. В числе отстающих ряд районов Зауралья, а также Белорецкий и Стерлитамакский районы.

Статистика показывает: там, где хорошо идет прививочная кампания, заболеваемость значительно ниже. Крупные промышленные предприятия уже прекращают прием на работу людей без сертификата о вакцинации. Об этом, например, заявили в «Буринтехе».