В Башкирии ожидаются температурные «качели» от +3 до -9°C

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в ближайшие два дня.

Сегодня, 3 декабря, на территории республики местами прогнозируется небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Днем температура воздуха составит от -3 до +2°C.