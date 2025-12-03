В Башкирии ожидаются температурные «качели» от +3 до -9°C

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в ближайшие два дня.

Фото №1 - В Башкирии ожидаются температурные «качели» от +3 до -9°C

Сегодня, 3 декабря, на территории республики местами прогнозируется небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Днем температура воздуха составит от -3 до +2°C.

В четверг, 4 декабря, в ряде районов пройдет небольшой мокрый снег. Ветер западного направления, умеренный. Температура ночью ожидается в пределах +1, -4°C, а при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -9°C. Днем воздух прогреется до +3, -2°C.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии