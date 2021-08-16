Дебоширу из Уфы, который устроил скандал в самолёте, грозит тюремный срок

Мужчине из Уфы, который устроил дебош в самолёте из Сочи, грозит тюремный срок. Волгоградская транспортная прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство, совершенное на воздушном транспорте».

Напомним, 11 августа в аэропорту Волгограда экстренно приземлился самолёт, следовавший по рейсу Сочи-Уфа. 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош прямо в воздухе.