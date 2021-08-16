Житель Башкирии, который сжёг жену-инвалида, перед этим поссорился с сыном

Следственный комитет Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели женщины в огне. Ведомство рассказало подробности трагедии.
15 августа 74-летний мужчина выпивал в своём доме в селе Угузево. В состоянии алкогольного опьянения он повздорил со своим сыном. Тогда пенсионер вывел свою 74-летнюю супругу с инвалидностью в баню и поджёг дом. Огонь перекинулся на соседнее строение. Пенсионерка сгорела заживо.
Других пострадавших в пожаре нет. На месте инцидента работают следователи. Правоохранители проводят проверку произошедшего.