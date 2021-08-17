В Башкирии рассказали подробности смертельной аварии

Напомним, на автодороге столкнулись «Пежо 308» и грузовик «Ман». Стало известно, что за рулём легковушки находилась 32-летняя жительница Октябрьского, а за рулём грузовика 35-летний житель Челябинской области.

Из-за серьёзных травм в аварии скончалась водительница легковушки и её 65-летний пассажир. Также серьёзные травмы получил ещё один 24-летний пассажир. Он находится в тяжёлом состоянии.