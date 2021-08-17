Следком Башкирии расследует убийство младенца в роддоме

Жуткий инцидент произошёл накануне, 16 августа, в Стерлитамаке. Женщина выбросила из окна роддома чужого младенца.
Происшествие зафиксировано около шести часов вечера в городской клинической больнице №1. 29-летняя роженица выбросила из окна учреждения новорожденного ребёнка соседки по палате. От полученных травм малыш скончался.
Собственного ребёнка у женщины забрали, с мамой погибшего малыша работают психотерапевты. По факту убийства ребёнка возбуждено уголовное дело.
Следственный комитет взял на контроль ход расследования произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала. Известно, что девушка состояла на учете в психоневрологическом диспансере, но незадолго до рождения ребёнка с учёта её сняли.
Фото: СК РФ по РБ.