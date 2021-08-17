Следком Башкирии расследует убийство младенца в роддоме

Происшествие зафиксировано около шести часов вечера в городской клинической больнице №1. 29-летняя роженица выбросила из окна учреждения новорожденного ребёнка соседки по палате. От полученных травм малыш скончался.

Следственный комитет взял на контроль ход расследования произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала. Известно, что девушка состояла на учете в психоневрологическом диспансере, но незадолго до рождения ребёнка с учёта её сняли.