В Башкирии погибший в ДТП фельдшер готовился к свадьбе

Сегодня, 18 августа, в Башкирии произошла смертельная авария с участием машины скорой помощь.

Напомним, автомобиль врезался в припаркованный грузовик, который остановился на обочине, чтобы поменять колесо. От полученных травм скончались 55-летний водитель кареты скорой помощи и 26-летний фельдшер. Сотрудники возвращались в медучреждение Иглино из ковид-госпиталя в Зубово, куда привезли пациента.

В профсоюзе работников здравоохранения Башкирии сообщили, что водитель скорой имел многолетний стаж работы. А погибший фельдшер совмещал учёбу и работу в иглинской больнице. Оба пользовались уважением у коллег. В районной больнице у обоих была тяжёлая нагрузка, так как учреждение испытывает нехватку кадров.

Издание UFA1.RU сообщает, что у погибшего водителя остались два сына и супруга. А фельдшер жил с возлюбленной, с которой в конце августа они планировали сыграть свадьбу. Молодой специалист был подающим надежды врачом и единственным сыном у матери.