Стала известна судьба ребёнка, мама которого убила младенца в роддоме Башкирии

Стала известна судьба новорожденной девочки, мама которой выбросила из окна младенца соседки по палате в больнице №1 города Стерлитамак.

Напомним, инцидент произошёл 16 августа. В злополучный день 29-летняя Алина А., которая родила путём кесарева сечения девочку, выбросила из окна новорожденного мальчика соседки по палате. Ребёнка спасти не удалось.

Как сообщает ИА «Башинформ», ребёнка обвиняемой забрал отец, который проживает в Миякинском районе. Известно, что семья на учёте в органах опеки не стояла, материальную поддержку не получала. Законный представитель малышки не лишен и не ограничен в родительских правах.