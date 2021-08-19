Готовность Восточного выезда до конца 2021 года составит около 40%

До 40% строительно-монтажных работ на Восточном выезде будут выполнены до конца года в Башкортостане. Об этом заявили в «Башкирской концессионной компании», которая занимается возведением объекта. С рабочим визитом здесь побывал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев.

Это архивные кадры – январь прошлого года. Радий Хабиров на выездном «Транспортном часе» дает старт работам на Восточном выезде. Большая стройка началась.

Спустя 20 месяцев строительно-монтажные работы выполнены на 27%, а к концу года этот показатель планируют довести до 40%. На объекте работают более двух тысяч человек. Набор еще будет продолжаться по мере наращивания темпов производства. Масштабы впечатлят кого угодно.

Есть постоянные конструкции в бетоне, очень много арматуры. Только одного из наименований арматуры – более 20 тысяч. Если взять в целом, то их несколько десятков тысяч тонн, и это только в тоннельной части. Соответственно, и огромное количество бетона. Асабали Закавов, генеральный директор Башкирской концессионной компании

В январе прошлого года работы в тоннеле шли только на одном участке, сейчас – на пяти. В ближайшее время добавится еще один. Он сооружается новоавстрийским способом – сначала идут работы по проходке. Как говорят строители, северный и южный входы в тоннель – на полное сечение, то есть друг к другу.

Тем самым достигаем скоростей проходки порядка 150-160 метров в месяц. По характеристикам объект является уникальным в виду своего неглубокого заложения. Что касается геологических условий, но геологические условия непростые, но проектом предусмотрены все необходимые мероприятия, чтобы объект эксплуатировался безопасно. Павел Шаповал, начальник управления по производству компании «Пуск», технический заказчик на проекте «Восточный выезд»

Восточный выезд соединит центр Уфы и Зауфимье, а также компенсирует отсутствие магистралей в западно-восточном направлении. Финансирование строительно-монтажных работ объекта составило 33,5 млрд рублей. Правительство России направит в Башкортостан дополнительные 1,7 миллиарда рублей на строительство Восточного выезда в Уфе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Мы продолжаем активно реализацию этого важного проекта в рамках комплексного развития транспортной системы нашей Уфимской агломерации. Очень важна в реализации данного проекта поддержка федерального центра. В связи с известным ростом цен на стройматериалы, на металл, те средства, которые были запланированы изначально, очевидно, что их будет недостаточно. Очень оперативно федеральный центр помогает решать нам эти вопросы. На днях было принято решение о выделении дополнительных 1,7 млрд рублей. Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан