Готовность Восточного выезда до конца 2021 года составит около 40%

До 40% строительно-монтажных работ на Восточном выезде будут выполнены до конца года в Башкортостане. Об этом заявили в «Башкирской концессионной компании», которая занимается возведением объекта. С рабочим визитом здесь побывал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булушев.
Это архивные кадры – январь прошлого года. Радий Хабиров на выездном «Транспортном часе» дает старт работам на Восточном выезде. Большая стройка началась.
Спустя 20 месяцев строительно-монтажные работы выполнены на 27%, а к концу года этот показатель планируют довести до 40%. На объекте работают более двух тысяч человек. Набор еще будет продолжаться по мере наращивания темпов производства. Масштабы впечатлят кого угодно.
В январе прошлого года работы в тоннеле шли только на одном участке, сейчас – на пяти. В ближайшее время добавится еще один. Он сооружается новоавстрийским способом – сначала идут работы по проходке. Как говорят строители, северный и южный входы в тоннель – на полное сечение, то есть друг к другу.
Восточный выезд соединит центр Уфы и Зауфимье, а также компенсирует отсутствие магистралей в западно-восточном направлении. Финансирование строительно-монтажных работ объекта составило 33,5 млрд рублей. Правительство России направит в Башкортостан дополнительные 1,7 миллиарда рублей на строительство Восточного выезда в Уфе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Задача Восточного выезда – разгрузить дорожно-уличную сеть Уфы. Предполагается, что после ввода объекта (ожидается в декабре 2023 года) каждые сутки здесь будут проезжать более 22 тысяч автомобилей. И это станет драйвером для развития инфраструктуры региона.