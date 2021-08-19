В Уфе начальника отдела ГИБДД, подозреваемого во взяточничестве, отправили в СИЗО

В Уфе прямо на рабочем месте задержали 35-летнего начальника Центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Молодого инспектора подозревают во взяточничестве. Суд удовлетворил требование следственного комитета об аресте. Мужчина подозревается как минимум в трёх случаях получения взятки за выдачу водительских прав.

Ближайшие два месяца начальник отдела проведёт в СИЗО. В МВД Башкирии проводится служебная проверка. Если факт взяточничества будет подтвержден, инспектора уволят.