Стало известно состояние ребёнка, на которого напал енот в зоопарке Уфы

Представители министерства здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии годовалого ребёнка, на которого напал енот в контактном зоопарке.
Как сообщает ИА «Башинформ», ребёнок был на экскурсии с родителями. В один момент на него напал енот-полоскун и расцарапал ему лицо. Также пострадали родители ребёнка.
Мальчику потребовалась госпитализация. Пациента осмотрел челюстно-лицевой хирург. Малышу проведена хирургическая обработка ран и ушивание. Медицинская помощь ему оказывается в условиях стационара.
Фото: obnimashki.me