Стало известно состояние ребёнка, на которого напал енот в зоопарке Уфы

Представители министерства здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии годовалого ребёнка , на которого напал енот в контактном зоопарке.

Как сообщает ИА «Башинформ», ребёнок был на экскурсии с родителями. В один момент на него напал енот-полоскун и расцарапал ему лицо. Также пострадали родители ребёнка.