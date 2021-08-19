Стало известно состояние ребёнка, на которого напал енот в зоопарке Уфы

Представители министерства здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии годовалого ребёнка, на которого напал енот в контактном зоопарке.

Фото №1 - Стало известно состояние ребёнка, на которого напал енот в зоопарке Уфы

Как сообщает ИА «Башинформ», ребёнок был на экскурсии с родителями. В один момент на него напал енот-полоскун и расцарапал ему лицо. Также пострадали родители ребёнка.

Мальчику потребовалась госпитализация. Пациента осмотрел челюстно-лицевой хирург. Малышу проведена хирургическая обработка ран и ушивание. Медицинская помощь ему оказывается в условиях стационара.

Фото: obnimashki.me

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