Ученые рассказали о задачах и перспективах студенческого кампуса мирового уровня в Уфе

В Уфе появится студенческий кампус мирового уровня. Его строительство одобрили в правительстве России, проект получит федеральное финансирование. Из почти 30 заявок, поступивших от регионов, в Министерстве образования отобрали восемь лучших. В число победителей вошёл и проект из Башкирии, который поддержал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Радием Хабировым. Где и для кого построят наукоград?
Современный кампус мирового уровня возведут в самом сердце столицы. В ближайшем будущем заросший склон реки Белой станет точкой притяжения студентов. Изначально наукоград планировали расположить в Демском районе, но позднее его было решено перенести поближе к Башкирскому государственному университету – на территорию бывшего завода имени Кирова.
Проект студенческого кампуса мирового уровня поддержало федеральное правительство. Эту новость прокомментировал в своих соцсетях глава республики. Радий Хабиров отметил, что вердикт федерального кабмина – это важнейшее достижение высшей школы и науки региона. То, над чем долгие годы работали ректоры вузов и власти, становится реальностью. На строительство студенческого кампуса направят десятки миллиардов рублей, которые пойдут на общежития, научные лаборатории, а также спортивные, культурные учреждения для учащихся и преподавателей.
Создать кампус в Уфе планируют в рамках формирования в республики Евразийского научно-образовательного центра, который в конце 2020 года получил федеральный статус. В состав участников НОЦ входят 6 вузов, Академии наук России и Башкортостана, более двух десятков предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения и медицины. Проект реализуется по инициативе главы региона Радия Хабирова.
Студенческий городок включит в себя три составляющие: образование, науку и инновации, при этом он будет обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни. У 40 процентов населения Башкортостана, проживающих сейчас на селе, появится возможность не уезжать из республики. А регион будет притягивать талантливую молодёжь не только со всей России, но и из-за рубежа. Основной акцент сделают на исследовательских лабораториях.
По словам учёных, все открытия зарождаются и появляются на стыке наук. Кампус эту задачу решает автоматически. В многочисленных современных лабораториях смогут сообща работать физики, биологи, гуманитарии и технари. Такого в истории региона еще не было.
Комфортные условия работы и жизни, высокие зарплаты, инициативная команда, интересные задачи – всё это привлекает молодых специалистов в первую очередь. У проекта мирового уровня есть реальные перспективы стать кузницей талантов, центром притяжения молодёжи, увлекающейся наукой и технологиями.
Кампус закроет потребности в проживании более 2,5 тысяч человек. Развитие инфраструктуры позволит республике укрепить свои позиции в сфере образования и развитии научного туризма, говорят специалисты. Завершить строительство Евразийского научно-образовательного центра планируют в 2024 году.