Ученые рассказали о задачах и перспективах студенческого кампуса мирового уровня в Уфе

Студенческий городок включит в себя три составляющие: образование, науку и инновации, при этом он будет обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни. У 40 процентов населения Башкортостана, проживающих сейчас на селе, появится возможность не уезжать из республики. А регион будет притягивать талантливую молодёжь не только со всей России, но и из-за рубежа. Основной акцент сделают на исследовательских лабораториях.