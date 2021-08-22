Ученые рассказали о задачах и перспективах студенческого кампуса мирового уровня в Уфе

В Уфе появится студенческий кампус мирового уровня. Его строительство одобрили в правительстве России, проект получит федеральное финансирование. Из почти 30 заявок, поступивших от регионов, в Министерстве образования отобрали восемь лучших. В число победителей вошёл и проект из Башкирии, который поддержал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Радием Хабировым. Где и для кого построят наукоград?

Современный кампус мирового уровня возведут в самом сердце столицы. В ближайшем будущем заросший склон реки Белой станет точкой притяжения студентов. Изначально наукоград планировали расположить в Демском районе, но позднее его было решено перенести поближе к Башкирскому государственному университету – на территорию бывшего завода имени Кирова.

В ходе обсуждений с учёными стало понятно, что центральная площадка будет более удобной именно для тех агентов, которые в дальнейшем будут существовать в кампусе. Именно этим и была обоснована смена площадки и выбор территории, прилегающей к БашГУ, как наиболее потенциальной.

Ольга Сарапулова, заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы
Фото №1 - Ученые рассказали о задачах и перспективах студенческого кампуса мирового уровня в Уфе

Проект студенческого кампуса мирового уровня поддержало федеральное правительство. Эту новость прокомментировал в своих соцсетях глава республики. Радий Хабиров отметил, что вердикт федерального кабмина – это важнейшее достижение высшей школы и науки региона. То, над чем долгие годы работали ректоры вузов и власти, становится реальностью. На строительство студенческого кампуса направят десятки миллиардов рублей, которые пойдут на общежития, научные лаборатории, а также спортивные, культурные учреждения для учащихся и преподавателей.

Мы получим уникальное сооружение в центре города. Это как раз точка притяжения и тех людей, кто собирался уехать, но решил остаться, тех, кто живет в других городах и планирует поступать в наш университет, и для научной общественности, ученых. Это в любом случае одно из направлений экономики, которое мы будем развивать. 

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
Фото №2 - Ученые рассказали о задачах и перспективах студенческого кампуса мирового уровня в Уфе
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Создать кампус в Уфе планируют в рамках формирования в республики Евразийского научно-образовательного центра, который в конце 2020 года получил федеральный статус. В состав участников НОЦ входят 6 вузов, Академии наук России и Башкортостана, более двух десятков предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения и медицины. Проект реализуется по инициативе главы региона Радия Хабирова.

Поддержка федеральным правительством по созданию – это большое достижение главы республики, всей управленческой команды, наших коллективов университетов, потому что таких историй будет всего 8. Безусловно, без федеральной поддержки это нельзя решить только на средства вузов.

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки

Это подтянет не только экономику республики, но и всю республику вперед. Мы за короткое время продвинемся в научном плане и в образовательном плане очень высоко.

Николай Морозкин, ректор Башкирского государственного университета

Студенческий городок включит в себя три составляющие: образование, науку и инновации, при этом он будет обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни. У 40 процентов населения Башкортостана, проживающих сейчас на селе, появится возможность не уезжать из республики. А регион будет притягивать талантливую молодёжь не только со всей России, но и из-за рубежа. Основной акцент сделают на исследовательских лабораториях.

Очень важно понимать, что именно создание вот такой общей площадки для взаимодействия, для коммуникации студентов разных специальностей, разных университетов, разных курсов очень важным является как раз с точки зрения нового научно-исследовательского результата. То есть создания новых технологий, продуктов, решений и патентов.

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета 

С точки зрения учебного, научного, образовательного процесса мы в рамках Евразийского научно-образовательного центра предлагаем новые направления по бакалавриату, магистратуре. Предлагаем лучшие образовательные треки, которые соответствуют мировым трендам и тенденциям.

Сергей Новиков, ректор Уфимского государственного авиационного технического университета 

По словам учёных, все открытия зарождаются и появляются на стыке наук. Кампус эту задачу решает автоматически. В многочисленных современных лабораториях смогут сообща работать физики, биологи, гуманитарии и технари. Такого в истории региона еще не было.

Кампус мирового уровня станет как раз тем самым недостающим пазлом в целой экосистеме, которая будет создана в республике. В регионе начата большая работа по трансформации научного и образовательного комплекса. И, конечно, мы наконец-то развернём тот самый вектор, который на сегодняшний день имеет место, это отток нашей золотой молодёжи, нашего золотого генофонда республики.

Камиль Рамазанов, и.о. президента Академии наук Республики Башкортостан

Комфортные условия работы и жизни, высокие зарплаты, инициативная команда, интересные задачи – всё это привлекает молодых специалистов в первую очередь. У проекта мирового уровня есть реальные перспективы стать кузницей талантов, центром притяжения молодёжи, увлекающейся наукой и технологиями.

Кампус закроет потребности в проживании более 2,5 тысяч человек. Развитие инфраструктуры позволит республике укрепить свои позиции в сфере образования и развитии научного туризма, говорят специалисты. Завершить строительство Евразийского научно-образовательного центра планируют в 2024 году.

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