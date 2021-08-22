Убийство новорожденного в роддоме в Башкирии: подробности трагедии

Ужасная трагедия произошла на этой неделе в Стерлитамаке. В родильном доме № 1 одна из рожениц выкинула в окно младенца соседки по палате. Малыш умер. Как выяснилось, злоумышленница страдает психическим расстройством, но каким-то образом за неделю до родов ее выписали из психбольницы. Обвиняемую взяли под стражу, но заседание об избрании меры пресечения проходило в нестандартном формате – суд провели в лечебнице. Прокуратура республики организовала комплекс проверок в отношении медучреждений на предмет качества оказания медицинской помощи.
В ночь с понедельника на вторник в Стерлитамакском роддоме никому не спалось. Эти окна, где горит свет, той самой палаты, где и произошла трагедия. Всю ночь внутри работали следователи. А на кадрах внутри злополучной палаты уже работают прокуроры. Обвиняемая в убийстве новорожденного Алина Арысланова лежала у стены, а через кровать – Виктория, которая родила своего младенца с разницей в 2 часа от Алины. Обе после кесарева сечения. В тот день медики принесли им грудничков на кормление.
Помимо обвиняемой и потерпевшей, в палате находились еще две пациентки – также после операций. Врачи рассказали, почему Арыслановой никто не смог помешать выбросить чужого младенца.
Падение с третьего этажа прямо на асфальт стало смертельным для однодневного малыша. Новорожденного пытались реанимировать сотрудники роддома, но попытки оказались безуспешными. Подозреваемую сразу же перевели из перинатального центра в психоневрологический диспансер.
Следы от крови быстро отмыли, чтобы не запугать других пациенток в положении. Как выяснилось, обвиняемая была с психическим расстройством, ее недавно выписали из психоневрологического диспансера. Примечательно, но Арысланова сама работала врачом, каждый год проходила медобследования, в том числе и у психиатров. Душевное расстройство проявилось во время беременности, диагноз – депрессивный эпизод тяжелой степени. Прокуратура организовала проверки в отношении роддома и психоневрологического диспансера, который выписал женщину.
Пустой взгляд в пол и сломанный ноготь на указательном пальце правой руки. Уже в палате психбольницы Арысланова в ожидании меры пресечения. Процесс проходил в стенах лечебницы. Из-за агрессивного поведения и тяжелого состояния после кесарева сечения в зал заседаний она явиться не могла.
Никто из семьи погибшего младенца не приехал на заседание – в этот день они хоронили малыша. Он должен был стать третьим сыном в семье. На следующий день в соцсетях Виктории появился пост, в котором она назвала имя своего младенца, выложила его посмертную фотографию и рассказала, что не держит зла ни на кого.
А вот Арысланова на процессе об избрании меры пресечения так и не принесла семье погибшего младенца извинений. Она лишь просила увидеться со своим ребенком, но пока этой встрече быть не суждено, обвиняемая отправится в СИЗО. Ее новорожденную дочь забрал отец. В психиатрической больнице пока еще пациентка Арысланова пробудет неделю. Возле ее палаты круглосуточно дежурят полицейские. После ее уже этапируют в следственный изолятор.