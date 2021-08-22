Убийство новорожденного в роддоме в Башкирии: подробности трагедии

Ужасная трагедия произошла на этой неделе в Стерлитамаке. В родильном доме № 1 одна из рожениц выкинула в окно младенца соседки по палате. Малыш умер. Как выяснилось, злоумышленница страдает психическим расстройством, но каким-то образом за неделю до родов ее выписали из психбольницы. Обвиняемую взяли под стражу, но заседание об избрании меры пресечения проходило в нестандартном формате – суд провели в лечебнице. Прокуратура республики организовала комплекс проверок в отношении медучреждений на предмет качества оказания медицинской помощи.

В ночь с понедельника на вторник в Стерлитамакском роддоме никому не спалось. Эти окна, где горит свет, той самой палаты, где и произошла трагедия. Всю ночь внутри работали следователи. А на кадрах внутри злополучной палаты уже работают прокуроры. Обвиняемая в убийстве новорожденного Алина Арысланова лежала у стены, а через кровать – Виктория, которая родила своего младенца с разницей в 2 часа от Алины. Обе после кесарева сечения. В тот день медики принесли им грудничков на кормление.

– За салфетками пошла. Она здесь лежала. Сюда пошла и выкинула, окно было закрытым. – А почему дети находились при них? – Приносим на кормление их, и, соответственно, положено детям находиться с мамой, потому что они должны лежать с детьми в палате совместного пребывания. Мама и ребенок должны вместе лежать.

Помимо обвиняемой и потерпевшей, в палате находились еще две пациентки – также после операций. Врачи рассказали, почему Арыслановой никто не смог помешать выбросить чужого младенца.

– Здесь находились после операции, после спинальной анестезии. Они еще остаются парализованными, они не могут ходить.

Падение с третьего этажа прямо на асфальт стало смертельным для однодневного малыша. Новорожденного пытались реанимировать сотрудники роддома, но попытки оказались безуспешными. Подозреваемую сразу же перевели из перинатального центра в психоневрологический диспансер.

Следы от крови быстро отмыли, чтобы не запугать других пациенток в положении. Как выяснилось, обвиняемая была с психическим расстройством, ее недавно выписали из психоневрологического диспансера. Примечательно, но Арысланова сама работала врачом, каждый год проходила медобследования, в том числе и у психиатров. Душевное расстройство проявилось во время беременности, диагноз – депрессивный эпизод тяжелой степени. Прокуратура организовала проверки в отношении роддома и психоневрологического диспансера, который выписал женщину.

Прокуратура города Стерлитамака по поручению прокуратуры Республики Башкортостан организовала проверку с привлечением специалистов территориального отдела Росздравнадзора республики. Проверки будут проведены в стерлитамакской психиатрической больнице, а также в перинатальном центре города Стерлитамака. В настоящее время проверка на предмет качества оказания медицинской помощи в указанных лечебных учреждениях продолжается. Эльвира Сагидуллина, старший помощник прокурора г. Стерлитамака

Пустой взгляд в пол и сломанный ноготь на указательном пальце правой руки. Уже в палате психбольницы Арысланова в ожидании меры пресечения. Процесс проходил в стенах лечебницы. Из-за агрессивного поведения и тяжелого состояния после кесарева сечения в зал заседаний она явиться не могла.

Судом в ходе выездного заседания по ходатайству органов Следственного комитета 29-летней жительнице Миякинского района, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан

Никто из семьи погибшего младенца не приехал на заседание – в этот день они хоронили малыша. Он должен был стать третьим сыном в семье. На следующий день в соцсетях Виктории появился пост, в котором она назвала имя своего младенца, выложила его посмертную фотографию и рассказала, что не держит зла ни на кого.

Мы не держим зла и всех прощаем: и роддом, и врачей, и эту невменяемую женщину, которая лежала со мной в реанимации. Писать заявление в суд мы не будем. Потому что наш Володя про большую и искреннюю любовь. Зло злом не победить. Виктория, мама погибшего ребенка