Председатель СК РФ будет контролировать дело о гибели ребёнка из-за взрыва баллона

Напомним, 17 августа в селе Акъяр Хайбуллинского района после пожара в заброшенном гараже сотрудники экстренных служб оставили на улице сварочный баллон. Через несколько часов баллон взорвался, задев двух мальчиков 6 и 7 лет. Один из них получил ожоги 90% тела и скончался в больнице, другой получил ожоги 50% тела – за его жизнь до сих пор борются врачи.