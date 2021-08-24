Председатель СК РФ будет контролировать дело о гибели ребёнка из-за взрыва баллона

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет контролировать расследование уголовного дело по факту гибели и получения тяжкого вреда здоровью после взрыва сварочного баллона.
Напомним, 17 августа в селе Акъяр Хайбуллинского района после пожара в заброшенном гараже сотрудники экстренных служб оставили на улице сварочный баллон. Через несколько часов баллон взорвался, задев двух мальчиков 6 и 7 лет. Один из них получил ожоги 90% тела и скончался в больнице, другой получил ожоги 50% тела – за его жизнь до сих пор борются врачи.
Родители мальчиков уверены, что дело пытаются «замять». Однако накануне, 23 августа, было возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Бездействую должностных лиц будет дана правовая оценка. Центральный аппарат следственного комитета поставил на контроль ход расследования трагедии.