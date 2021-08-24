В Башкирии ребенок погиб в результате взрыва баллона с карбидом: подробности трагедии

Следственный комитет взял на контроль уголовное дело о гибели ребенка. Он скончался в результате обширных ожогов, полученных из-за взрыва бочки с карбидом. Инцидент произошел в Хайбуллинском районе неделю назад. Бочка с веществом лежала на улице после тушения пожара в гаражном боксе. В какой-то момент емкость сдетонировала. Двое играющих рядом детей получили сильные ожоги. Один из них накануне умер в больнице. За жизнь второго мальчика сейчас борются медики.

У Зульфиры отнимаются ноги – сегодня она похоронила младшего сына, даже толком не попрощавшись. Шестилетнего Айнура привезли в закрытом гробу, его тело обгорело на 90 процентов в результате взрыва баллона с карбидом. На этих кадрах с камеры видеонаблюдения Айнур и его семилетний друг Байрас беззаботно идут в сторону гаражного кооператива. Там они обычно ухаживали за щенятами.

Здесь ребята наткнулись на баллон с карбидом, он был накрыт картоном. По версии следователей, мальчики начали его поджигать, в результате чего бочка и взорвалась, но местные уверяют, что Айнур и Байрас просто проходили мимо, когда произошел хлопок.

Баллон горел, и ребятишки шли. И тут взрыв я услышала. Выбегаю: мальчишка весь обгорелый. Он побежал, я за ним. Минслу Утямишева, свидетель трагедии

Сначала детей госпитализировали в местную больницу, а после на вертолете транспортировали в уфимский ожоговый центр. В первые часы после взрыва мальчики пребывали в шоковом состоянии и даже могли бегать, рассказывает мама погибшего Айнура.

Они были в шоковом состоянии, сами забежали на третий этаж. Кричали друг другу, что выздоровеют и будут лучшими друзьями. Даже следы от ножек остались – босиком бежали, шлепки все сгорели. Зульфира Нигматуллина, мама погибшего

Байрас получил ожоги 1, 2 и 3 степеней тяжести, его тело обгорело на 40 процентов. Сегодня он пришел в сознание, но все так же находится в крайне тяжелом состоянии. Мальчик еще не осознает, что произошло, а самое главное, что его лучшего друга уже нет в живых.

Состояние нашего сына крайне тяжелое. Врачи, естественно, делают все, что могут. Глазки открыл, пытается губами шевелить, у него трубка стоит. Раушания и Радик Хайдаровы, родители Байраса

Пожар в гаражном кооперативе Акъяра произошел ровно неделю назад. Во время тушения спасатели вытащили из гаража баллон с карбидом. Как только огонь ликвидировали, сотрудники уехали, а емкость с взрывчатым веществом так и осталась на улице. В МЧС уверяют: бочка не могла взорваться сама, ее подожгли.

Стоит отметить, что для воспламенения любой газовоздушной смеси необходим источник зажигания. С момента полной ликвидации горения до повторного возникновения прошло около трех часов. При этом признаков горения замечено не было, жалоб от населения не поступало. Андрей Зайцев, и.о. начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Между тем возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), по факту получения термических ожогов двумя малолетними при возгорании бочки с легковоспламеняющимся веществом. В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара, будет дана правовая оценка. Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан

Свою проверку организовала и республиканская прокуратура. Надзорный орган выявил, что гаражи установлены в этом массиве незаконно. Местная администрация не осуществила нужный земельный контроль и не выявила собственников. По-хорошему, гаражей здесь быть вообще не должно.

В местной администрации говорят, что стихийные гаражи в этом месте стоят уже около 10 лет, но комментировать ситуацию никто из присутствующих на рабочем месте не стал. Глава администрации и все его заместители оказались в отъезде.

– Там не должно быть этих гаражей, по словам прокуратуры. – Это я не могу комментировать. Возможно, отдел строительства. – Сколько лет они уже там стоят? – Возможно, лет 10, не могу сказать точно. Сотрудник администрации