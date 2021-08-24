В Башкирии ребенок погиб в результате взрыва баллона с карбидом: подробности трагедии

Следственный комитет взял на контроль уголовное дело о гибели ребенка. Он скончался в результате обширных ожогов, полученных из-за взрыва бочки с карбидом. Инцидент произошел в Хайбуллинском районе неделю назад. Бочка с веществом лежала на улице после тушения пожара в гаражном боксе. В какой-то момент емкость сдетонировала. Двое играющих рядом детей получили сильные ожоги. Один из них накануне умер в больнице. За жизнь второго мальчика сейчас борются медики.
У Зульфиры отнимаются ноги – сегодня она похоронила младшего сына, даже толком не попрощавшись. Шестилетнего Айнура привезли в закрытом гробу, его тело обгорело на 90 процентов в результате взрыва баллона с карбидом. На этих кадрах с камеры видеонаблюдения Айнур и его семилетний друг Байрас беззаботно идут в сторону гаражного кооператива. Там они обычно ухаживали за щенятами.
Здесь ребята наткнулись на баллон с карбидом, он был накрыт картоном. По версии следователей, мальчики начали его поджигать, в результате чего бочка и взорвалась, но местные уверяют, что Айнур и Байрас просто проходили мимо, когда произошел хлопок.
Сначала детей госпитализировали в местную больницу, а после на вертолете транспортировали в уфимский ожоговый центр. В первые часы после взрыва мальчики пребывали в шоковом состоянии и даже могли бегать, рассказывает мама погибшего Айнура.
Байрас получил ожоги 1, 2 и 3 степеней тяжести, его тело обгорело на 40 процентов. Сегодня он пришел в сознание, но все так же находится в крайне тяжелом состоянии. Мальчик еще не осознает, что произошло, а самое главное, что его лучшего друга уже нет в живых.
Пожар в гаражном кооперативе Акъяра произошел ровно неделю назад. Во время тушения спасатели вытащили из гаража баллон с карбидом. Как только огонь ликвидировали, сотрудники уехали, а емкость с взрывчатым веществом так и осталась на улице. В МЧС уверяют: бочка не могла взорваться сама, ее подожгли.
Между тем возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.
Свою проверку организовала и республиканская прокуратура. Надзорный орган выявил, что гаражи установлены в этом массиве незаконно. Местная администрация не осуществила нужный земельный контроль и не выявила собственников. По-хорошему, гаражей здесь быть вообще не должно.
В местной администрации говорят, что стихийные гаражи в этом месте стоят уже около 10 лет, но комментировать ситуацию никто из присутствующих на рабочем месте не стал. Глава администрации и все его заместители оказались в отъезде.
Погибший Айнур был четвертым сыном в семье, самым младшим. Похоронили его в родной деревне Байгускарово, недалеко от Акъяра. Что касается семилетнего Байраса, врачи не дают никаких прогнозов. Что произошло в тот злополучный день среди гаражей, предстоит выяснить правоохранительным органам.