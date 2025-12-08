В Башкирии в ДТП попала многодетная семья: погибли отец и ребенок

В Белорецком районе произошло ДТП, унесшее жизни двух человек, один из которых — ребенок. Подробности рассказали в ГАИ РБ.

По данным ведомства, накануне на 137 км автодороги Уфа – Инзер – Белорецк, недалеко от поселка Инзер, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2112» и фургон «Исузу». В легковой машине находилась семья из семи человек: 54-летний водитель, его 49-летняя супруга и пятеро детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет.

В результате удара отец семейства погиб на месте происшествия. Его жена с грудным младенцем на руках, а также четверо детей получили травмы. Трое детей-дошкольников в тяжелом состоянии были госпитализированы в Белорецкую больницу. В фургоне пострадали 24-летний водитель и пассажир.

По информации министра здравоохранения региона Айрата Рахматуллина, 4-летний пациент, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался сегодня ночью. Состояние двух других детей оценивается как удовлетворительное. В ближайшее время планируется перевести их в РДКБ.

Обстоятельства трагедии выясняются.