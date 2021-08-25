В зоопарке Уфы, где енот напал на ребёнка, выявили нарушения

Пресс-служба Россельхознадзора Башкирии опубликовала результаты проверки в контактном зоопарке Уфы, где енот напал на годовалого ребёнка.

Напомним, 19 августа енот-полоскун расцарапал лицо годовалого малыша и руки его родителей. Ребёнку потребовалась госпитализация и хирургическая помощь.

Сотрудники Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РБ и прокуратуры Кировского района Уфы провели ряд проверок в зоопарке. Были выявлены многочисленные нарушения: посетители могли контактировать с хищниками, между зрителями и животными не было предохранительных барьеров, также не была освещена опасность несанкционированных контактов с животными.