В зоопарке Уфы, где енот напал на ребёнка, выявили нарушения

Пресс-служба Россельхознадзора Башкирии опубликовала результаты проверки в контактном зоопарке Уфы, где енот напал на годовалого ребёнка.
Напомним, 19 августа енот-полоскун расцарапал лицо годовалого малыша и руки его родителей. Ребёнку потребовалась госпитализация и хирургическая помощь.
Сотрудники Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РБ и прокуратуры Кировского района Уфы провели ряд проверок в зоопарке. Были выявлены многочисленные нарушения: посетители могли контактировать с хищниками, между зрителями и животными не было предохранительных барьеров, также не была освещена опасность несанкционированных контактов с животными.
В зоопарке отсутствовал зоосад – огороженная площадке, где посетители могли бы пообщаться с животными под контролем сотрудников организации. На территории парка не было информации о том, с какими животными нельзя вступать в близкий контакт. К тому же, серьёзно нарушались условия содержания питомцев.