В Уфе свора собак напала на девочку

В Дёмском районе Уфы маленькая девочка едва не пострадала от своры собак. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошёл в микрорайоне Яркий и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах хорошо видно, как девочка бежит по тротуару, но в один момент ей на встречу выбегают две лающие собаки. Юная уфимка пугается и бежит в обратную сторону. Собаки пытаются догнать ребёнка, но их отгоняет дворник с метлой.

Точно неизвестно, уличные это собаки, или у них есть хозяин. Однако пользователи сети возмущены тем, что дети подвергаются такой серьёзной опасности, при этом никакой реакции властей на проблему нет.

Напомним, в деревне Сафарово уже произошла страшная трагедия – свора бродячих псов загрызла четырёхлетнего мальчика.