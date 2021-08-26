В Уфе финал чемпионата WorldSkills открыло шоу 1000 дронов

Тысяча дронов взмыли в небо, открыв финал Национального чемпионата WorldSkills Russia в Уфе. Летательные аппараты с подсветкой создавал над головами зрителей масштабные фигуры и надписи. Высота, на которую могли подняться беспилотники, – 300 метров. Поэтому шоу в небе было видно издалека. Памятник Салавату Юлаеву, карта Башкирии, монеты – и это лишь часть световых рисунков, созданных дронами.
Накануне в уфимском парке «Ватан» прошла церемония открытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы». В ней приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) Роберт Уразов.
Торжественную церемонию открыл парад участников соревнований, в котором прошли порядка 3 тысяч человек из 76 регионов России.
Глава Башкортостана Радий Хабиров поприветствовал участников WorldSkills Russia , пожелал им победы в соревнованиях и объявил чемпионат открытым.