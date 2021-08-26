В Уфе финал чемпионата WorldSkills открыло шоу 1000 дронов

Тысяча дронов взмыли в небо, открыв финал Национального чемпионата WorldSkills Russia в Уфе. Летательные аппараты с подсветкой создавал над головами зрителей масштабные фигуры и надписи. Высота, на которую могли подняться беспилотники, – 300 метров. Поэтому шоу в небе было видно издалека. Памятник Салавату Юлаеву, карта Башкирии, монеты – и это лишь часть световых рисунков, созданных дронами.