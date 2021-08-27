В мэрии Уфы опровергли жалобы родителей на детский сад

В администрации Уфы ответили на жалобы родителей воспитанников детского сада №91 в Черниковке.

Напомним, возмущенные уфимцы рассказали, что их детям запрещают ходить в туалет из-за неисправной канализации. Воспитатели запрещают малышам пользоваться смывом, поэтому «по-большому» дети просто не ходят. Санузел в детском саду старый, в комнате сильно воняет, а родителям постоянно приходится покупать освежители воздуха. И такая ситуация в дошкольном учреждении с 2019 года.

Уфимцы обращались в РОНО, но проблему так и не решили. Тогда родители обратились напрямую к Радию Хабирову. Администрация детского сада на это опубликовала фотографию хорошего туалета, но совсем другой группы.