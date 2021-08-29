Аграрии о засухе в Башкирии: «Это катастрофа»

Катастрофа – не иначе. Именно так называют аграрии Башкортостана небывалую засуху, которая погубила более 600 тысяч гектаров посевов по всему региону. Ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей. Но беда не приходит одна. Пожары уничтожают пастбища и сенокосы. Многие сельчане вынуждены уже сейчас пускать под нож скот – его просто нечем кормить. Вдобавок многие реки и озера либо обмелели, либо пересохли. Исторического минимума за последние 160 лет достигла и Белая. Как пережить такую аномалию и повторится ли эта ситуация в следующем году?

После распада родного совхоза Гульнара Утяшева открыла собственное крестьянское фермерское хозяйство и сделала упор на выращивании засухоустойчивого льна. Но даже эта культура не выдержала аномальной жары. Выручки от продажи того что взошло едва хватит, чтобы закрыть кредиты, которые были взяты под посевную.

С такой сильной засухой мы ещё не сталкивались. Хотя уже, наверное, 10 лет кряду в Зауралье стоит засуха. Но как в этом году, чтобы она с апреля началась, такого ещё не было. У нас с апреля по август дождей нет. Бывают местами тучи. Но 2-3 секунды – это разве дождь? Гульнара Утяшева, глава крестьянско-феремерского хозяйства

В хозяйстве также есть небольшое поголовье скота, фуражное зерно для которого сейчас в дефиците. Уборку кормовых культур фермеры закончили за считанные дни.

Ещё несколько лет назад август был для аграриев Зилаирского района горячей порой в переносном смысле. Вся техника работала на полях. Сейчас комбайны стоят в гараже. Они не сломаны. Просто уборочная страда завершилась раньше срока. Вырастить запланированный объем урожая не получилось.

На весенне-полевые работы аграрии района потратили 54 миллиона рублей, засеяли 11 с половиной тысяч гектаров. Но собрать даже посаженное удастся не всем. Средняя урожайность – 2 центнера с гектара. В муниципалитете объявлена чрезвычайная ситуация по засухе.

Конечно, это катастрофа. Даже старожилы сравнивают с засухой 1975 года, и то там не так было. Сейчас реки даже высыхают. От реки Крепостной Зилаир осталось несколько луж. Сакмара обмелела. Булат Намазов, главный агроном управления сельского хозяйства администрации Зилаирского района

Вот так выглядит река Крепостной Зилаир сегодня вблизи деревни Кашкарово. Местные вспоминают, как раньше купались на этом пляже, рыбачили. В случившемся винят не только засуху, но и небрежное отношение к природным ресурсам.

Варварски уничтожают леса, рубят. Потом карьеры где хотят строят. Это всё Бог видит, поэтому это наказание нам. Ильяс Тусалин, аксакал д. Кашкарово

До критического уровня опустились и главные водные артерии республики – реки Белая и Уфа. Специалисты вынуждены сократить сброс воды с Павловского гидроузла из-за снижения притоков на само водохранилище.

Побит очередной отрицательный рекорд уровня реки Белой в районе города Уфы. Зафиксирована отметка минус 165 сантиметров. Это за более 130-летнее наблюдение является самой минимальной отметкой уровня реки. Это очень плохо. Виталий Тюр, заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ Росводресурсов

При этом синоптики прогнозируют, что в наших широтах засуха с каждым годом будет усиливаться. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, с 1 января следующего года начнёт работать Всероссийская программа мелиорации, благодаря которой аграрии смогут компенсировать до половины затрат на покупку оборудования. Полноценная система полива стоит дорого, пока что позволить себе ее могут не многие хозяйства республики. Поэтому и убытки колоссальные.

Недополученная прибыль аграриев нашими экспертами оценивается в размере более 30 миллиардов рублей. Потому что наши аграрии готовились к этому сезону очень хорошо. В прошлом году закупили технику на 10,5 млрд. рублей, больше закупили удобрений. Однако урожай ожидается не более 2 млн. тонн зерна. Это более чем в два раза меньше, чем в прошлом году. Алмаз Галимов, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан