Аграрии о засухе в Башкирии: «Это катастрофа»

Катастрофа – не иначе. Именно так называют аграрии Башкортостана небывалую засуху, которая погубила более 600 тысяч гектаров посевов по всему региону. Ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей. Но беда не приходит одна. Пожары уничтожают пастбища и сенокосы. Многие сельчане вынуждены уже сейчас пускать под нож скот – его просто нечем кормить. Вдобавок многие реки и озера либо обмелели, либо пересохли. Исторического минимума за последние 160 лет достигла и Белая. Как пережить такую аномалию и повторится ли эта ситуация в следующем году?
После распада родного совхоза Гульнара Утяшева открыла собственное крестьянское фермерское хозяйство и сделала упор на выращивании засухоустойчивого льна. Но даже эта культура не выдержала аномальной жары. Выручки от продажи того что взошло едва хватит, чтобы закрыть кредиты, которые были взяты под посевную.
В хозяйстве также есть небольшое поголовье скота, фуражное зерно для которого сейчас в дефиците. Уборку кормовых культур фермеры закончили за считанные дни.
Ещё несколько лет назад август был для аграриев Зилаирского района горячей порой в переносном смысле. Вся техника работала на полях. Сейчас комбайны стоят в гараже. Они не сломаны. Просто уборочная страда завершилась раньше срока. Вырастить запланированный объем урожая не получилось.
На весенне-полевые работы аграрии района потратили 54 миллиона рублей, засеяли 11 с половиной тысяч гектаров. Но собрать даже посаженное удастся не всем. Средняя урожайность – 2 центнера с гектара. В муниципалитете объявлена чрезвычайная ситуация по засухе.
Вот так выглядит река Крепостной Зилаир сегодня вблизи деревни Кашкарово. Местные вспоминают, как раньше купались на этом пляже, рыбачили. В случившемся винят не только засуху, но и небрежное отношение к природным ресурсам.
До критического уровня опустились и главные водные артерии республики – реки Белая и Уфа. Специалисты вынуждены сократить сброс воды с Павловского гидроузла из-за снижения притоков на само водохранилище.
При этом синоптики прогнозируют, что в наших широтах засуха с каждым годом будет усиливаться. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, с 1 января следующего года начнёт работать Всероссийская программа мелиорации, благодаря которой аграрии смогут компенсировать до половины затрат на покупку оборудования. Полноценная система полива стоит дорого, пока что позволить себе ее могут не многие хозяйства республики. Поэтому и убытки колоссальные.
В 41-м районе республики объявлена чрезвычайная ситуация из-за засухи. Минсельхоз Башкирии готовит документы, чтобы включить в этот список и другие пострадавшие муниципалитеты. Возместить ущерб смогут те аграрии, которые застраховали свои посевы. По данным Министерства сельского хозяйства, это 6% фермеров с общей площадью полей в 107 тысяч гектаров. Прорабатываются вопросы поддержки остальных.