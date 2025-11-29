В Уфе почтили память погибших в катастрофе на Чернобыльской АЭС

Ровно 39 лет назад энергоблок №4 атомной электростанции был перекрыт специальным куполом-саркофагом. Перед мемориалом «Героям-ликвидаторам Чернобыльской и других радиационных катастроф», собрались земляки, которые видели техногенную катастрофу, члены семей погибших, представители общественных организаций.

В момент, когда было поставлено под угрозу здоровье людей, более 8 тысяч жителей республики участвовали в ликвидации последствий трагедии. В результате пожара и взрывов на энергоблоке № 4 Чернобыльской АЭС в воздух было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. Загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров территории.