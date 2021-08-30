Мать подозреваемого в убийстве девочки парня в Башкирии рассказала о поступке сына

Сегодня, 30 августа, была озвучена мера пресечения одному из обвиняемых в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки из села Питяково Бирского района.

Напомним, в ночь с 26 на 27 августа мама погибшей обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. 15-летняя девочка ушла на день рождения к подруге, но обратно домой не вернулась. Вскоре тело несчастной со следами насильственной смерти было найдено в яме.

Предположительно, два парня 21 и 24 лет пригласили подростков к себе домой, где надругались над девочкой, а после задушили.

Одного из подозреваемых заключили под стражу на два месяца сразу после задержания. Второму подозреваемому вынесли меру пресечения сегодня – два месяца в СИЗО.

Однако мама одного из задержанных уверена – её сын невиновен. В интервью с корреспондентами программы «Честно говоря» женщина отметила, что её сын подвергся избиению в отделе полиции. Она предполагает, что из парня пытаются выбить признание.

При этом известно, что оба парня уже имели проблемы с законом и имеют условную судимость.