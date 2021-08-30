Юная уроженка Башкирии стала «Маленькой Мисс Россия»

8-летняя Ева Евтеева из Белорецка стала победительницей конкурса «Маленькая Мисс Россия-2021», который проводился в Сочи.
В масштабном конкурсе приняли участие девочки со всех уголков России в возрасте от 2 до 16 лет. Ева обошла 57 соперниц в своей возрастной группе и выиграла Гран-при. Девочке торжественно вручили дизайнерскую корону, ленту победителя, диплом, дизайнерское бальное платье и сертификаты фестивального движения «Лига талантов».
Ева достойно представляла себя и свой родной города в трёх этапах. В первом девочка предстала в образе водонапорной башни в соревновании «Мой город». Во втором этапе Ева задорно станцевала в русском народном костюме. А третьим этапом для конкурсанток стал творческий номер. Ева показала своё мастерство в художественной гимнастике.