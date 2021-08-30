Юная уроженка Башкирии стала «Маленькой Мисс Россия»

8-летняя Ева Евтеева из Белорецка стала победительницей конкурса «Маленькая Мисс Россия-2021», который проводился в Сочи.

В масштабном конкурсе приняли участие девочки со всех уголков России в возрасте от 2 до 16 лет. Ева обошла 57 соперниц в своей возрастной группе и выиграла Гран-при. Девочке торжественно вручили дизайнерскую корону, ленту победителя, диплом, дизайнерское бальное платье и сертификаты фестивального движения «Лига талантов».