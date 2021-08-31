Мэрия Уфы прокомментировала ситуацию с отменой автобусов

На прошлой неделе стало известно, что в Уфе будут отменены несколько автобусных маршрутов. Жители города негативно восприняли такую новость.

Сегодня, 31 августа, на оперативном совещании в мэрии Уфы исполняющий обязанности начальника управления транспорта и связи Владимир Петров прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он отметил, что отменены лишь «невостребованные муниципальные маршруты» с маленьким пассажиропотоком. Все отмененные маршруты уже не выходили на рейс более трёх месяцев.

В мэрии напомнили, что у каждого отмененного автобуса есть альтернатива:

Автобус №25 – автобусы №51/51а, №74, №249, №272, №290.

Автобус №52 – маршрутка №222 с промежуточной остановкой «Школа-интернат №1 им. Гарипова».

Автобус №260 – троллейбус №16.

Автобус №269 – автобус №69.