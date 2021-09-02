Следком Башкирии расследует смерть 4-летней девочки в пожаре

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в Салавате, в котором погибла 4-летняя девочка.

Фото №1 - Следком Башкирии расследует смерть 4-летней девочки в пожаре

Напомним, 1 сентября в многоэтажном доме поздно вечером произошёл пожар. Из зоны воздействия опасных веществ были эвакуированы 30 человек, в том числе, трое детей. 4-летняя и 17-летняя девочки были экстренно госпитализированы. Вскоре малышка скончался, а подросток до сих пор находится в тяжёлом состоянии.

Проводится комплекс судебных экспертиз для установления причин трагедии.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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