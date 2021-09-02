Следком Башкирии расследует смерть 4-летней девочки в пожаре

Напомним, 1 сентября в многоэтажном доме поздно вечером произошёл пожар. Из зоны воздействия опасных веществ были эвакуированы 30 человек, в том числе, трое детей. 4-летняя и 17-летняя девочки были экстренно госпитализированы. Вскоре малышка скончался, а подросток до сих пор находится в тяжёлом состоянии.