В Башкирии откроются ещё 7 ресторанов «Макдоналдс»

В течение ближайших 5 лет в регионе откроются 7 новых точек общественного питания с общим объёмом инвестиций до 650 млн рублей и 600 новыми рабочими местами. Также в рамках соглашения в Башкирии появится социальная гостиница «Семейная комната Роналда Макдоналда», в которой смогут располагаться родители ребят, которые находятся на длительном лечении в больнице.