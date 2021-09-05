«Было очень страшно»: в Башкирии спасли от лесного пожара деревни и фермы

В республике продолжается борьба с лесными пожарами. Горят почти 3,5 тысячи гектаров леса в Белорецком, Абзелиловском, Баймакском и Бурзянском районах. Все они локализованы, но потушить огонь пока не удается. Жара спала, кое-где прошли кратковременные дожди, но ситуацию усугубил поднявшийся сильный ветер. Из-за природного пожара на неделе была эвакуирована целая деревня. Жителей Галеево вывозили в соседние Баймак и Сибай. На место была направлена аэромобильная группировка сил МЧС, тяжелая техника. Оборону населенного пункта пришлось держать больше суток. Самого страшного сценария удалось избежать благодаря стараниям пожарных и волонтёров. Сообща они смогли остановить огонь в паре сотен метров от подворий сельчан.
Огонь и не дающий дышать едкий дым гнал на деревню Галеево ветер силой до 30 метров в секунду. Новые очаги один за другим возникали на огромной площади, которая в итоге превысила 750 гектаров. К тушению привлекли второй эшелон аэромобильной группировки МЧС, сводные пожарно-спасательные отряды, специалистов Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. 16 местных жителей эвакуировали в безопасные места. И, как выяснилось, не напрасно. В ночь на субботу огонь вплотную подошёл к деревне. Зарево пожара заметили волонтеры и, вооружившись ранцевыми огнетушителями, первыми приняли бой.
Спустившийся с хребта Ирандык лесной пожар должна была сдержать автодорога Баймак-Сибай. Но из-за сильного ветра стихия прорвалась через трубу для отвода талых вод. Движение по трассе ограничили из-за сильного задымления. На выручку галеевцам приехали сотни добровольцев из соседних деревень, провели опашку вокруг населенного пункта и кладбища. Помогла и погода – ночью прошел дождь.
Когда опасность миновала, жители вернулись в свои дома. Сохранность имущества обеспечивали полицейские.
Супруга Хажинура Калимуллина, которую эвакуировали в Сибай, говорит, что для нее это была самая тревожная ночь в году. Вернувшись домой, она решила отблагодарить пожарных и волонтеров горячим обедом и ужином. Так поступили многие сельчане, в том числе и предоставив свои дома для ночлега и отдыха огнеборцев.
Тушить лесные пожары помогают и крупные республиканские предприятия. Например, вот этот БЕЛАЗ приехал с Сибайского карьера. Он перевозит 35 кубометров воды и прямо на месте может оперативно заправить 6-7 пожарных машин.
Под угрозой находилась ещё одна деревня, Файзуллино. Но ландшафтный пожар в ее направлении удалось локализовать. Сотрудникам МЧС пришлось спасать не только людей.
Беда вновь объединила. Чтобы помочь баймакцам, в Галеево прибыла не только аэромобильная группировка пожарных из Уфы, но и коллеги из Кумертау, Сибая, Межгорья, Зилаира и Акъяра. Крупных очагов возгорания уже не осталось, говорят спасатели. Но опасность ещё не миновала.
Сейчас лесники и волонтеры проводят окарауливание территории. Ветер немного стих, но всё может измениться в любую минуту. Поэтому, хотя пожар уже локализован, команды отбой ещё не было.