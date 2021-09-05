«Было очень страшно»: в Башкирии спасли от лесного пожара деревни и фермы

В республике продолжается борьба с лесными пожарами. Горят почти 3,5 тысячи гектаров леса в Белорецком, Абзелиловском, Баймакском и Бурзянском районах. Все они локализованы, но потушить огонь пока не удается. Жара спала, кое-где прошли кратковременные дожди, но ситуацию усугубил поднявшийся сильный ветер. Из-за природного пожара на неделе была эвакуирована целая деревня. Жителей Галеево вывозили в соседние Баймак и Сибай. На место была направлена аэромобильная группировка сил МЧС, тяжелая техника. Оборону населенного пункта пришлось держать больше суток. Самого страшного сценария удалось избежать благодаря стараниям пожарных и волонтёров. Сообща они смогли остановить огонь в паре сотен метров от подворий сельчан.

Огонь и не дающий дышать едкий дым гнал на деревню Галеево ветер силой до 30 метров в секунду. Новые очаги один за другим возникали на огромной площади, которая в итоге превысила 750 гектаров. К тушению привлекли второй эшелон аэромобильной группировки МЧС, сводные пожарно-спасательные отряды, специалистов Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. 16 местных жителей эвакуировали в безопасные места. И, как выяснилось, не напрасно. В ночь на субботу огонь вплотную подошёл к деревне. Зарево пожара заметили волонтеры и, вооружившись ранцевыми огнетушителями, первыми приняли бой.

Земля горит, потому что торф горит. Его нужно тушить всеми силами, которыми мы можем. Главное, чтобы на поселок не пошло. Данис Ахметов, волонтёр

Спустившийся с хребта Ирандык лесной пожар должна была сдержать автодорога Баймак-Сибай. Но из-за сильного ветра стихия прорвалась через трубу для отвода талых вод. Движение по трассе ограничили из-за сильного задымления. На выручку галеевцам приехали сотни добровольцев из соседних деревень, провели опашку вокруг населенного пункта и кладбища. Помогла и погода – ночью прошел дождь.

Находят тлеющие муравейники, тлеющие стволы деревьев. Труху. Их проливаем и заливаем. Чтобы если вдруг поднимется ветер, пепел не разбросало на несгоревшую территорию и снова не начался пожар. Александр Колбасенко, заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Башкортостан

Когда опасность миновала, жители вернулись в свои дома. Сохранность имущества обеспечивали полицейские.

Было очень страшно, конечно, огонь уже почти до деревни дошёл. К счастью, помогли нам. МЧС и пожарные вовремя подоспели. Наталья Кулакова, жительница д. Галеево

Такого не видел ни разу, это было очень страшно. Я в момент начала пожара вывез свою семью в город. Сам вернулся сюда, тоже пытался помочь. Ребята отлично отработали. Для них это будничная работа, а я считаю, что это героизм. Хажинур Калимуллин, житель д. Галеево

Супруга Хажинура Калимуллина, которую эвакуировали в Сибай, говорит, что для нее это была самая тревожная ночь в году. Вернувшись домой, она решила отблагодарить пожарных и волонтеров горячим обедом и ужином. Так поступили многие сельчане, в том числе и предоставив свои дома для ночлега и отдыха огнеборцев.

Обязательно их нужно кормить. Горячее питание, чай. Потому что они нам помогают. Что бы мы без них тут сделали? Большое им спасибо. Римма Калимуллина, жительница д. Галеево

Тушить лесные пожары помогают и крупные республиканские предприятия. Например, вот этот БЕЛАЗ приехал с Сибайского карьера. Он перевозит 35 кубометров воды и прямо на месте может оперативно заправить 6-7 пожарных машин.

Под угрозой находилась ещё одна деревня, Файзуллино. Но ландшафтный пожар в ее направлении удалось локализовать. Сотрудникам МЧС пришлось спасать не только людей.

В ходе разведки было установлено, что в лесном массиве вблизи деревни Галеево находится два хозяйства. Это животноводческая ферма, порядка 200 голов скота там находилось. И также кумысоферма. Мы приняли меры, чтобы спасти поголовье и сами хозяйства. Виталий Барзайкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Беда вновь объединила. Чтобы помочь баймакцам, в Галеево прибыла не только аэромобильная группировка пожарных из Уфы, но и коллеги из Кумертау, Сибая, Межгорья, Зилаира и Акъяра. Крупных очагов возгорания уже не осталось, говорят спасатели. Но опасность ещё не миновала.

Ветер поднялся, всё может раскидать. Ждали дождя. Немного прошел дождь. Ветер как печку разжигает, и может перекинуть огонь через опашку. Олег Скибин, начальник поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательной службы г. Кумертау

Баймак попросил помощи. Приехали тушить сухую траву. Угрозы деревни нет. Ребята устали, конечно. Алексей Алонцев, начальник второго караула ПЧ №78 с. Зилаир