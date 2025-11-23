В Башкирии при пожаре в жилом доме спасли девять человек

Сегодня утром, 23 ноября, в Стерлитамаке произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Макаренко. Возгорание электрощитков привело к сильному задымлению со второго по пятый этажи.

Пожарные МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Для обеспечения безопасности людей и снижения задымления была применена тактическая вентиляция.

В результате ЧП спасли девять человек, в том числе одного ребенка. Еще 30 жильцов самостоятельно покинули здание до приезда спасателей.

Один из пострадавших, 47-летний мужчина, с отравлением продуктами горения был госпитализирован.

Возгорание ликвидировано. Причины произошедшего устанавливаются.