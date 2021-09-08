В Уфе после крупной аварии умер четвёртый человек

Накануне, 7 сентября, рано утром произошла крупная авария в Уфимском районе. На месте дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
Стало известно, что вчера поздно вечером остановилось сердце ещё одного пострадавшего – 21-летнего водителя ВАЗ-2112.
Напомним, на 15 км автодороги Уфа-Чишмы столкнулись «двенадцатая» и «Лада Гранта». На месте аварии от полученных травм скончались 61-летний водитель и 47-летний пассажир «Лады», а также 25-летний пассажир ВАЗ-2112. Ещё один пострадавший находится в больнице.
Фото: ГИБДД РБ.