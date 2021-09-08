В Уфе в общежитии университета найдено тело студента

В одном из университетов Уфы произошло жуткое событие. В общежитии учебного учреждения было найдено тело студента.

Как сообщает ИА «Башинформ», студент приехал в Башкирию на учёбу из другой страны. Его нашли мёртвым 5 сентября. По предварительной информации, молодой человек свёл счёты с жизнью.