В Уфе в общежитии университета найдено тело студента

В одном из университетов Уфы произошло жуткое событие. В общежитии учебного учреждения было найдено тело студента.
Как сообщает ИА «Башинформ», студент приехал в Башкирию на учёбу из другой страны. Его нашли мёртвым 5 сентября. По предварительной информации, молодой человек свёл счёты с жизнью.
Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку. Предстоит провести многочисленные экспертизы, чтобы установить точную причину гибели студента. Также предстоит выяснить, что подтолкнуло молодого человека на страшный шаг.