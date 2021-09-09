В Башкирии закрыли детский лагерь из-за вспышки коронавируса

В Стерлитамакском районе в лагере «Чайка» коронавирусной инфекцией заразились 45 детей и один сотрудник. Деятельность детского учреждения была приостановлена на 30 суток.

В лагере была проведена проверка сотрудниками Роспотребнадзора, которые выявили серьёзные нарушения: руководство вовремя не сообщало о заболевших, не всех инфицированных изолировали, также в учреждении не хватало установок для обеззараживания воздуха, дети общались с родителями через забор без соблюдения дистанции, а сотрудники не всегда проходили обязательное обследование.