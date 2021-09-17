Дворник Юра из Уфы стал почётным гостем премии от GQ

Накануне, 16 сентября, в Москве прошла крупная премия «Мужчина года», которую организовал журнал GQ. Почётным гостем премии стал дворник Юра из Уфы. Об этом он рассказал на личной странице в социальных сетях.

Сам Юрий Ветлугин счастливо отметил, что только вчера он подметал уфимские дворы, а сегодня «тусуется с бомондом».