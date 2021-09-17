Дворник Юра из Уфы стал почётным гостем премии от GQ

Накануне, 16 сентября, в Москве прошла крупная премия «Мужчина года», которую организовал журнал GQ. Почётным гостем премии стал дворник Юра из Уфы. Об этом он рассказал на личной странице в социальных сетях.
Сам Юрий Ветлугин счастливо отметил, что только вчера он подметал уфимские дворы, а сегодня «тусуется с бомондом».
Напомним, уфимский дворник привлек внимание СМИ своей непростой историей. Он стад жертвой мошенников, почти оказался на улице. Но Юре помог сосед известный фотограф Роман Филиппов, который устроил для дворника фотосессию в стиле GQ. Фотографии взорвали социальные сети. Юре помогли решить историю с мошенниками, пригласили на федеральные каналы, и теперь он стал участником престижной премии.