Стало известно состояние жестоко избитого мужчины в Уфе

Как сообщают «Вести-Башкортостан», пациент поступил в больницу в экстренном порядке. Ему диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. На данный момент состояние пострадавшего удовлетворительное.

Преступление произошло 15 сентября в «Кузнецовском Затоне». Двое мужчин и одна женщина безжалостно избили 43-летнего уфимца. Происходящее запечатлела камера видеонаблюдения. После того, как несчастный отключился, его ещё несколько раз ударили ногами, а после ограбили, сняв с тела уфимца кроссовки, ремень и обшарив карманы.