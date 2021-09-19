Бренд одежды из Уфы со скандальными футболками прокомментировал обвинение

Сегодня, 19 сентября, гостем пресс-центра «Ночь выборов-2021» в Уфе стал идейный вдохновитель бренда одежды DamDam Владлен Окунев. Художник и директор компании прокомментировал скандал, который развернулся вокруг футболок с непристойной надписью.

Напомним, детский омбудсмен Башкирии Милена Скоробогатова обратилась в прокуратуру с жалобой на бренд одежды из-за футболок с яркой нецензурной надписью «Cutac bash», которая имеет крайне негативное значение. На сайте компании были опубликованы фотографии подростков в этих футболках.

Сам Владлен рассказал, что не считает скандал чем-то страшным. Новость оказалась хорошим пиаром и для бренда одежды, и для детского омбудсмена. Владлен отметил, что скандал можно назвать «обоюдным пиаром».

Свою компанию, к слову, Владлен не считает скандальной. Он позиционирует свой бренд как патриотичный, уфимский.