Бренд одежды из Уфы со скандальными футболками прокомментировал обвинение

Сегодня, 19 сентября, гостем пресс-центра «Ночь выборов-2021» в Уфе стал идейный вдохновитель бренда одежды DamDam Владлен Окунев. Художник и директор компании прокомментировал скандал, который развернулся вокруг футболок с непристойной надписью.
Напомним, детский омбудсмен Башкирии Милена Скоробогатова обратилась в прокуратуру с жалобой на бренд одежды из-за футболок с яркой нецензурной надписью «Cutac bash», которая имеет крайне негативное значение. На сайте компании были опубликованы фотографии подростков в этих футболках.
Сам Владлен рассказал, что не считает скандал чем-то страшным. Новость оказалась хорошим пиаром и для бренда одежды, и для детского омбудсмена. Владлен отметил, что скандал можно назвать «обоюдным пиаром».
Свою компанию, к слову, Владлен не считает скандальной. Он позиционирует свой бренд как патриотичный, уфимский.
Также Владлен в рамках разговора с корреспондентом сообщил, что стоит ждать интересных новостей: бренд якобы сотрудничает с Моргенштерном. Однако насколько это правда – пока неизвестно. «Следите за новостями», — шутливо сказал Владлен.