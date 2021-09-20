В Башкирии расследуют пожар, в котором погибла 9-летняя девочка

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти 9-летней девочки в страшном пожаре.
Напомним, сегодня, 20 сентября, в десять часов утра в СНТ «Ольховое» в населенном пункте Фёдоровка огнём охватило частный дом многодетной семьи. Из пожара успели спастись мама и четверо детей, одному из которых понадобилась помощь врачей.
В сгоревшем доме было найдено тело 9-летней девочки. Выбежать из горящего помещения она не успела. Теперь следователи изучают все обстоятельства произошедшего.
Фото: СК РФ по РБ.