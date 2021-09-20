В Башкирии расследуют пожар, в котором погибла 9-летняя девочка

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти 9-летней девочки в страшном пожаре.

Фото №1 - В Башкирии расследуют пожар, в котором погибла 9-летняя девочка

Напомним, сегодня, 20 сентября, в десять часов утра в СНТ «Ольховое» в населенном пункте Фёдоровка огнём охватило частный дом многодетной семьи. Из пожара успели спастись мама и четверо детей, одному из которых понадобилась помощь врачей.

В сгоревшем доме было найдено тело 9-летней девочки. Выбежать из горящего помещения она не успела. Теперь следователи изучают все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Расследование уголовного дела взято на контроль в следственном управлении республики.

пресс-служба СК РФ по РБ

Фото: СК РФ по РБ. 

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