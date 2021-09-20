В Башкирии расследуют пожар, в котором погибла 9-летняя девочка

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Расследование уголовного дела взято на контроль в следственном управлении республики.

пресс-служба СК РФ по РБ