В Уфе скончалась 102-летняя пенсионерка, которая недавно вылечилась от коронавируса

Глава Дёмского района Айдар Базгудинов поделился печальной новостью. В Уфе скончалась 102-летняя Татьяна Колесникова, ветеран Великой Отечественной войны и труда, герой Сталинградской битвы. Ещё в начале сентября пенсионерка успешно вылечилась от коронавируса.

Фото №1 - В Уфе скончалась 102-летняя пенсионерка, которая недавно вылечилась от коронавируса

Напомним, в ковид-госпиталь Татьяна Колесникова поступила с температурой 38,4 и поражением легких 32%. Несмотря на то, что пенсионерка имела инвалидность, а борьба с коронавирусом заняла много времени, ей удалось поправиться – её выписали 6 сентября.

К сожалению, сегодня, 21 сентября, Татьяна Колесникова ушла из жизни. Церемония прощания состоится завтра в 12:00. Погибшую похоронят на Алее Славы на Южном кладбище.

Оптимизм Татьяны Константиновны отмечал каждый, кому посчастливилось познакомиться с этой с виду хрупкой, но невероятно сильной и обаятельной женщиной. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Константиновны и разделяю боль и горечь невосполнимой утраты…

Айдар Базгудинов, глава Дёмского района Уфы 

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования близким погибшей.

Фото: bazgudinov

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