В Уфе скончалась 102-летняя пенсионерка, которая недавно вылечилась от коронавируса

Глава Дёмского района Айдар Базгудинов поделился печальной новостью. В Уфе скончалась 102-летняя Татьяна Колесникова , ветеран Великой Отечественной войны и труда, герой Сталинградской битвы. Ещё в начале сентября пенсионерка успешно вылечилась от коронавируса.

Напомним, в ковид-госпиталь Татьяна Колесникова поступила с температурой 38,4 и поражением легких 32%. Несмотря на то, что пенсионерка имела инвалидность, а борьба с коронавирусом заняла много времени, ей удалось поправиться – её выписали 6 сентября.