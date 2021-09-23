Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой погибли четыре человека

Сегодня, 23 сентября, в Башкирии зафиксирована страшная авария. В дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека.

Напомним, инцидент произошёл на 166 км автодороги Р-240 Уфа-Оренбург. Именно там столкнулись «Газель» и грузовик «Рено». Пассажирский транспорт охватило огнём. В горящем авто погибли водитель и три пассажира.

Стало известно, что в «Газели» находились сотрудники оренбургского предприятия – они ехали в Архангельский район для проведения ремонта на водоотводной трубе. Погибшим мужчинам было 60, 52, 43 и 27 лет. Все они родом из Оренбурга.

Водитель иномарки в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу Салавата. На место инцидента выехал заместитель Мелеузовского межрайонного прокурора.