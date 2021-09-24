В Уфе нашли дом собаке, ради которой хозяин пожертвовал жизнью

Неравнодушие уфимцы рассказали о хэппи-энде печальной истории.
Напомним, в Уфе мужчина отправился на рыбалку со своим верным хвостатым другом Джеком. В один момент пёс прыгнул в воду, но выбраться на сушу сам не смог. Хозяин тут же бросился на помощь собаке, ему удалось вытолкнуть пса на берег, но сам уфимец трагически скончался.
А одинокий Джек добрался до дома, но, конечно, хозяина там не нашёл. Несчастный пёс сиротливо ждал мужчину у двери, искал хозяина в каждом прохожем. И к счастью, история закончилась хорошо.
Джеку нашли новый дом. Благодаря огласке в СМИ и соцсетях, пса забрала дружная семья. Теперь Джек живёт в большом частном доме недалеко от города Дюртюли. Уфимцы рассказали, что ему удалось привыкнуть к новому дому всего за пару недель.