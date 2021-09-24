В России остановили автомобиль с «номерами СССР»

Сам водитель в разговоре с инспекторами назвал себя гражданином СССР и предоставил водительские права, якобы выданными «советской Госавтоинспекцией».

К слову, в Башкирии тоже происходили неприятные встречи с «гражданами СССР». Недавно такая группа людей напала на журналистов БСТ, которые снимали про них репортаж. «Граждане советского союза» не оплачивали коммунальные счета, так как считают, что живут в другой стране.