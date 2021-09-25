В Башкирии благодаря нацпроекту открылась модельная библиотека

Культурный центр притяжения. В селе Старокалмашево Чекмагушевского района открылась модельная библиотека. Модернизировать традиционное учреждение удалось в рамках национального проекта. И теперь у школьников и местных жителей появилась возможность не только читать книги, но и найти увлечение по душе. И всё это – в одном месте.
Библиотека выходит за рамки привычного. Если раньше с пыльных полок можно было взять и почитать томик русской, башкирской или зарубежной классики, то сейчас оснащение модельных библиотек позволяет выйти на прямую связь даже с Международной космической станцией. А книжный фонд стал безграничным благодаря скоростному выходу в интернет.
В рамках национального проекта сельские и городские библиотеки модернизируются уже третий год. О необходимости этого говорил и президент страны Владимир Путин в своём ежегодном послании. Старокалмашевская модельная библиотека стала седьмой в республике в рамках нацпроекта, ещё семь аналогичных объектов откроют до конца текущего года в разных уголках Башкортостана. И хотя главные посетители – школьники, увлечение себе найдут и родители детей. Самые маленькие в первую очередь решили попрыгать на интерактивном полу. Такого в районе еще не было.
И всё же главная цель модельной библиотеки – образование. И для этого созданы все условия. Научная литература, компьютеры с доступом в сеть. Почитать можно, удобно расположившись на диванах или в кресле. И отдохнуть после этого в специальной зоне. Увидеть такой свою библиотеку ученики не ожидали.
Ремонт библиотеки обошелся бюджету в 5 миллионов рублей, ещё 7 с половиной миллионов потратили на оборудование. И теперь оснащению сельского учреждения позавидуют не только жители райцентра, но и крупных городов. Одновременно здесь смогут заниматься и отдыхать 180 человек.
Модельная библиотека в Старокалмашево – это библиотека нового поколения. Из традиционного тут разве что книги. К ним добавился музыкальный зал, кабинет психологической разгрузки, зона виртуальной реальности, откуда при помощи специальных очков можно попасть даже в Эрмитаж. А сам зал способен трансформироваться под любые мероприятия. Современные технологии тут на каждом шагу. Например, есть практически живая 3D-книга. При этом не забыли и об истоках. Традиционные ремёсла школьники смогут изучать в отдельном кабинете.