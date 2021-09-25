В Башкирии благодаря нацпроекту открылась модельная библиотека

Культурный центр притяжения. В селе Старокалмашево Чекмагушевского района открылась модельная библиотека. Модернизировать традиционное учреждение удалось в рамках национального проекта. И теперь у школьников и местных жителей появилась возможность не только читать книги, но и найти увлечение по душе. И всё это – в одном месте.

Библиотека выходит за рамки привычного. Если раньше с пыльных полок можно было взять и почитать томик русской, башкирской или зарубежной классики, то сейчас оснащение модельных библиотек позволяет выйти на прямую связь даже с Международной космической станцией. А книжный фонд стал безграничным благодаря скоростному выходу в интернет.

Сельское население в основном посещает клубные учреждения и библиотеки. Я думаю, что здесь они найдут для себя хороший досуг. Здесь и обновленные залы, и интернет, можно выйти онлайн и получить юридические услуги. Ранис Алтынбаев, заместитель министра культуры Республики Башкортостан

В рамках национального проекта сельские и городские библиотеки модернизируются уже третий год. О необходимости этого говорил и президент страны Владимир Путин в своём ежегодном послании. Старокалмашевская модельная библиотека стала седьмой в республике в рамках нацпроекта, ещё семь аналогичных объектов откроют до конца текущего года в разных уголках Башкортостана. И хотя главные посетители – школьники, увлечение себе найдут и родители детей. Самые маленькие в первую очередь решили попрыгать на интерактивном полу. Такого в районе еще не было.

Они его тестируют, прыгают, тут очень много разных игр, мероприятий семейных. Найдут здесь и родители себе применение. И споют, и поиграют, и почитают. Чего тут только нет. Расима Балягова, директор Чекмагушевской центральной районной библиотеки

И всё же главная цель модельной библиотеки – образование. И для этого созданы все условия. Научная литература, компьютеры с доступом в сеть. Почитать можно, удобно расположившись на диванах или в кресле. И отдохнуть после этого в специальной зоне. Увидеть такой свою библиотеку ученики не ожидали.

Она очень сильно изменилась: что было до и как стало после. Мне всё очень нравится. Тут очень много интересных и необычных вещей, которые я раньше даже не видела. Я не видела такую комнату отдыха, столько компьютеров. Эльнара Тимашева, ученица 6 класса Старокалмашевской школы

Ремонт библиотеки обошелся бюджету в 5 миллионов рублей, ещё 7 с половиной миллионов потратили на оборудование. И теперь оснащению сельского учреждения позавидуют не только жители райцентра, но и крупных городов. Одновременно здесь смогут заниматься и отдыхать 180 человек.