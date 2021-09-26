«Болезнь очень коварна»: в Башкирии начинается четвертая волна коронавируса

В республике побиты очередные рекорды по смертности – 129 человек скончались от коронавирусной инфекции за неделю. За последние сутки не стало еще 19 пациентов. Инфекция выявлена еще у 377 жителей, плюс к этому выявлено 140 случаев внебольничной пневмонии.
Люди жалуются, что попасть в ковид-госпитали порой невозможно, места заняты и в коридорах. Медучреждения в срочном порядке перепрофилируют под инфекционные – больница скорой помощи, на очереди РКБ имени Куватова. По словам медиков, ситуацию усугубляют сезонные заболевания – грипп и ОРВИ. Как правильно подготовить свой иммунитет к предстоящим атакам и что все-таки не дает коронавирусу сбавить обороты?
Не хочу, не буду, не верю – отговорок противников носить маски много. Но почти все эти аргументы лишены здравого смысла, скажет любой врач. Вот итог безалаберного отношения к пандемии: машины скорой помощи без перерыва везут все новых пациентов в «красные зоны». Поток заболевших настолько велик, что медицинские работки уже сбились со счёта.
А к концу недели все 400 коек уже были заняты. Правда такова, что зачастую в больницах не хватает мест для новоприбывших. Смертность от коронавируса бьет очередные рекорды. По официальным данным, за неделю уже 129 человек. Каждый десятый пациент поступает в тяжелом состоянии сразу в реанимацию. Вирус мутировал и стал агрессивнее.
Врачам ковид-госпиталей приходится нянчиться с практически новорожденными малышами. У этой девочки – 25% поражения легких. Мамы рядом нет, она тоже в больнице в тяжелом состоянии.
Палаты забиты целыми семьями. У Сергея Куликова больше 70% поражения легких. Впрочем, мужчина вакцинирован и чувствует себя намного лучше непривитой супруги, у которой степень поражения в два раза меньше и есть сопутствующее заболевание.
Врачи говорят, что вакцина – это дополнительный шанс выжить даже в случае заражения коронавирусом. И особенно важно прививаться сейчас, с наступлением сезона ОРВИ и гриппа, от которого тоже желательно предостеречься заранее. Наложение двух инфекций чревато серьезными осложнениями.
Сейчас ученые испытывают возможность одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа. Пока данных недостаточно, врачи рекомендуют делать обе прививки с интервалом в месяц. От ковида, учитывая тяжесть заболевания, – в первую очередь. Но и с гриппом тоже тянуть не надо. Оптимальный срок – до конца ноября, перед наступлением пика заболеваемости.