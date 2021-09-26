«Болезнь очень коварна»: в Башкирии начинается четвертая волна коронавируса

В республике побиты очередные рекорды по смертности – 129 человек скончались от коронавирусной инфекции за неделю. За последние сутки не стало еще 19 пациентов. Инфекция выявлена еще у 377 жителей, плюс к этому выявлено 140 случаев внебольничной пневмонии.

Люди жалуются, что попасть в ковид-госпитали порой невозможно, места заняты и в коридорах. Медучреждения в срочном порядке перепрофилируют под инфекционные – больница скорой помощи, на очереди РКБ имени Куватова. По словам медиков, ситуацию усугубляют сезонные заболевания – грипп и ОРВИ. Как правильно подготовить свой иммунитет к предстоящим атакам и что все-таки не дает коронавирусу сбавить обороты?

Не хочу, не буду, не верю – отговорок противников носить маски много. Но почти все эти аргументы лишены здравого смысла, скажет любой врач. Вот итог безалаберного отношения к пандемии: машины скорой помощи без перерыва везут все новых пациентов в «красные зоны». Поток заболевших настолько велик, что медицинские работки уже сбились со счёта.

Сутки назад наш стационар был перепрофилирован под ковидный. На базе хирургического корпуса открыто 400 коек ковидного госпиталя. За сутки поступило порядка 160 пациентов. Ильдар Ишмухаметов, заместитель главного врача по медицинской части больницы скорой медицинской помощи

А к концу недели все 400 коек уже были заняты. Правда такова, что зачастую в больницах не хватает мест для новоприбывших. Смертность от коронавируса бьет очередные рекорды. По официальным данным, за неделю уже 129 человек. Каждый десятый пациент поступает в тяжелом состоянии сразу в реанимацию. Вирус мутировал и стал агрессивнее.

Раньше считалось, что болезнь опасна для людей пожилого возраста, с повышенным весом, с сопутствующей патологией. Сейчас болезнь не щадит никого, поражает и молодых, и здоровых, и детей – всех. Очень высок риск того, что в дальнейшем будут проблемы с дыхательной системой, эндокринной системой. Болезнь очень коварна, не отпускает и может аукнуться через год, два, пять лет. Рустем Габидуллин, заведующий отделением реанимации инфекционного госпиталя

Врачам ковид-госпиталей приходится нянчиться с практически новорожденными малышами. У этой девочки – 25% поражения легких. Мамы рядом нет, она тоже в больнице в тяжелом состоянии.

Палаты забиты целыми семьями. У Сергея Куликова больше 70% поражения легких. Впрочем, мужчина вакцинирован и чувствует себя намного лучше непривитой супруги, у которой степень поражения в два раза меньше и есть сопутствующее заболевание.

Врачи говорят, что вакцина – это дополнительный шанс выжить даже в случае заражения коронавирусом. И особенно важно прививаться сейчас, с наступлением сезона ОРВИ и гриппа, от которого тоже желательно предостеречься заранее. Наложение двух инфекций чревато серьезными осложнениями.

Коронавирус и грипп как родные сестры. Один постарше, позловреднее, другой не могу сказать мягче, но ненамного легче. Оба очень коварные заболевания. Легко распространяются. Легко заражаться. Даже на фоне полного здоровья к вечеру поднимается температура, и люди находятся уже в постели. Рафия Буранбаева, врач-терапевт поликлиники №1 г. Уфы