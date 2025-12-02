В Уфе проходит четвертый день чемпионата России по боксу среди женщин

В Уфе продолжается чемпионат России по боксу среди женщин. Сегодня путёвки в полуфинал соревнований разыграли спортсменки в семи весовых категориях.

Одна из главных интриг чемпионата – противостояние двукратной чемпионки России Азалии Аминевой и действующей обладательницы этого титула Альбины Молдажановой из Тюменской области.

Сегодня обеим спортсменкам, выступающим в весе до 66 килограммов, хватило полраунда, чтобы одолеть своих соперниц. Это уже вторые их поединки, которые завершились на этом чемпионате победой Аминевой и Молдажановой ввиду явного преимущества.