Улицу Комсомольскую в Уфе сделают экспериментальной

На улице Комсомольской в Уфе в качестве эксперимента сузят проезжую часть для автомобилей, выделят отдельную полосу для общественного транспорта и сделают широкие тротуары. Все это делается для того, чтобы искоренить дерзкое вождение на столичных улицах и снизить количество аварий.
Если эксперимент удастся, то его растиражируют на весь город. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал глава администрации Уфы Сергей Греков. Затронув тему ремонта Комсомольской, мэр признал ошибку. Нужно было закрывать улицу не полностью, а лишь участками. Опыт будет использоваться при реконструкции других дорог в столице.
В конце сентября – начале октября будет представлена концепция по восстановлению Доходного дома Видинеева. Ожидается, что реконструкция будет завершена к 450-летию Уфы. В целом, по словам Грекова, на сегодняшний день в столице насчитывается порядка 10 объектов культурного наследия, которые «готовы купить за хорошие деньги». В Уфе создается НКО, которое займется расселением ветхих аварийных домов на улице Октябрьской революции. Это тоже один из знаковых объектов к большому юбилею столицы. Также запланировано строительство зала борьбы, реконструкция памятника Салавату Юлаеву, Советской площади, Южного въезда, преобразится и набережная реки Белой.