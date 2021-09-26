Улицу Комсомольскую в Уфе сделают экспериментальной

На улице Комсомольской в Уфе в качестве эксперимента сузят проезжую часть для автомобилей, выделят отдельную полосу для общественного транспорта и сделают широкие тротуары. Все это делается для того, чтобы искоренить дерзкое вождение на столичных улицах и снизить количество аварий.

Если эксперимент удастся, то его растиражируют на весь город. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал глава администрации Уфы Сергей Греков. Затронув тему ремонта Комсомольской, мэр признал ошибку. Нужно было закрывать улицу не полностью, а лишь участками. Опыт будет использоваться при реконструкции других дорог в столице.

Наша полоса движения шире, чем в других городах, и водители едут, как хотят. При сужении полосы водитель начинает ездить аккуратнее. Если этот эксперимент удастся, мы будем тиражировать его уже на весь город. Думаю, жители нас в этом поддержат. Сергей Греков, глава администрации г. Уфы