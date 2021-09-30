Стали известны подробности смерти трёх студенток из Башкирии

Сегодня, 30 сентября, ночью в городе Гай Оренбургской области произошло страшное – неизвестный убил трёх студенток из Башкирии. Появились подробности жуткого происшествия.

Как сообщает издание «Гай РФ», около четырёх часов утра диспетчеру поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице «Молодёжная». Прибывшие пожарные обнаружили в горящей квартире тела двух девушек. На улице у дома было найдено тело ещё одной студентки. Все трое скончались не из-за огня, а из-за серьёзных ранений, которые, по предварительной информации, были нанесены топором.

Выяснилось, что убитые – студентки филиала Орского медицинского колледжа, которые снимали квартиру вместе: 17-летняя уроженка деревни Верхне Идрисово, 19-летняя уроженка деревни Юмашево и 20-летняя уроженка Тляумбетово. Они уже два года учились и жили вместе в небольшой квартире, хозяин которой отзывается о погибших как о спокойных и тихих девушках.

В злополучную ночь соседи не слышали ни криков, ни шума, а также не заметили следов борьбы. Кто и по какой причине мог пойти на столь страшное преступление, пока загадка. Однако, по неподтвержденной правоохранителями информации, убийцей может быть 18-летний местный житель.

Фото: соцсети.