В Уфе бывшему сотруднику ГИБДД вынесли приговор

Бывшего сотрудника ГИБДД лишили свободы сроком на один год. Рамиля Гайфуллина осудили за злоупотребление служебным положением.
Напомним, в октябре 2017 года инспектор ДПС остановил авто, за рулем которого была нетрезвая женщина. Она позвонила другу, Рамилю Гайфуллину, чтобы тот попросил сотрудника ДПС не отстранять её от управления машиной. Просьбе коллеги по телефону сотрудник ДПС отказал, поэтому тот приехал на место происшествия. Возник конфликт, в ходе которого Гайфуллин ударил потерпевшего коленом в паховую область и уехал с места происшествия.
Разбирательство по делу тянулось около 4 лет. 29 сентября Верховный суд республики вынес новое обвинение. Гайфуллин лишён свободы с испытательным сроком на год условно. Также он должен будет выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда. Её размер составляет 50 тысяч рублей.