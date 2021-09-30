В Уфе бывшему сотруднику ГИБДД вынесли приговор

Напомним, в октябре 2017 года инспектор ДПС остановил авто, за рулем которого была нетрезвая женщина. Она позвонила другу, Рамилю Гайфуллину, чтобы тот попросил сотрудника ДПС не отстранять её от управления машиной. Просьбе коллеги по телефону сотрудник ДПС отказал, поэтому тот приехал на место происшествия. Возник конфликт, в ходе которого Гайфуллин ударил потерпевшего коленом в паховую область и уехал с места происшествия.